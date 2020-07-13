Адвокат Сафронова: в обвинении не содержится конкретной информации

https://static.news.ru/photo/e04a7c8c-c50b-11ea-929d-fa163e074e61_660.jpg Иван Павлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постановление о привлечении советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова не содержит конкретной информации. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.

По его словам, в бумагах нет данных о получении материального вознаграждения, переданных данных и времени совершения вменяемого преступления, передаёт ТАСС.

В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Фигурант свою вину не признал.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как сообщал NEWS.ru, задержание и предъявление обвинений советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не имеют связи с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.