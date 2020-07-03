Звезда «Уральских пельменей» показала фото с дочкой в купальниках

https://static.news.ru/photo/ed7538a0-bde2-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ilana7788

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева поделилась снимком со своей дочкой Дианой. Для съёмки у реки в горах Алтая они примерили одинаковые купальники.

В Instagram юмористка рассказала, как они добирались до места отдыха. После того как пассажиров посадили в самолёт, лайнер ещё полтора часа не взлетал. По словам Юрьевой, людей из экономкласса не кормили. Те, кто летел в бизнес-классе, могли без проблем заказывать напитки и еду. Но при этом там и билеты стоили около 100 тысяч рублей.

Видимо, мы стремимся к американским стандартам. Кормят на борту, только если ты оплатил и заказал еду заранее. Еда не входит в билет. Как же круто, что мы плотно позавтракали в аэропорту перед полётом, и такие мелочи не могли испортить настроение, — сообщила в социальной сети знаменитость.

Илана Юрьева родилась в Бишкеке в 1988 году. Её мужем является бизнесмен Антон Юрьев. Сейчас из-за пандемии коронавируса все выступления «Уральских пельменей» перенесены. Поэтому у юмористки появилось много свободного времени, и она уделяет всё свободное время родным, уточняет Teleprogramma.pro.

Ранее Юрьева заявила, что власти лишают людей возможности дышать свежим воздухом, заставляя носить медицинские маски на улице. Таким образом девушка прокомментировала одну из мер, которая была введена против распространения COVID-19. При этом юмористка шла по улице вместе с дочкой, на них не было масок и перчаток. Юрьева отметила, что не пользуется средствами защиты в безлюдных местах. Её не смутил тот факт, что коронавирус может жить на некоторых поверхностях несколько дней. В свою очередь девочка призвала людей сидеть дома, если они боятся выйти на улицу. По её словам, они смогут выйти летом, когда станет жарко, писал NEWS.ru.