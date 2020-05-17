Живущий на Украине российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

https://static.news.ru/photo/06519a14-986b-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украинский блогер Сергей Иванов задал участнику КВН из России Сергею Писаренко вопрос о принадлежности Крыма. Артист в ответ резко высказался в адрес журналиста и даже хотел прекратить интервью.

Запись разговора опубликована на YouTube-канале ISLND TV . После того как Писаренко услышал вопрос о возвращении Крыма в состав РФ, Писаренко подчеркнул, что политику обсуждать не собирается.

Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете чёрт-те куда, — сказал он.

Писаренко сейчас живёт в Киеве, где снимается в юмористическом «Дизель Шоу». Как рассказал актёр, его жена, дочь и родители остались в России и он постоянно туда ездит. Также российский юморист отметил, что пока не собирается получать паспорт Украины.

Писаренко заметил, что обычные россияне и украинцы нормально общаются, несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он считает, что «скоро кому-то надоест нас ссорить и мы продолжим жать друг другу руки».

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Елена Степаненко выложила в свой Instagram архивное фото. На нём молодая артистка запечатлена на сцене в длинном элегантном платье. Нельзя не заметить, что надето оно на голое тело, на что и обратили внимание подписчики.