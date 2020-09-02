Юрий Лоза не считает популярность песни «3 сентября» заслугой Шуфутинского

https://static.news.ru/photo/1a316a86-ed53-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Михаил Шуфутинский не имеет отношения к популярности песни «3 сентября», заявил его коллега по цеху Юрий Лоза.

Шуфутинский к этой песне не имеет никакого отношения. Её в кабаках поют, я могу спеть, вы можете спеть. Он просто один из исполнителей, его знают больше, чем других. Так это обычная песня, которая исполняется один раз в год, — отметил поэт-песенник в интервью порталу «Невские Новости».

По его словам, Шуфутинский является всего лишь исполнителем этой композиции. Только её автор может решить, создавать ли в России праздник в честь этой песни или нет. В свою очередь продюсер Виктор Дробыш поддержал идею сделать 3 сентября выходным днём из-за этой песни.

Ранее Шуфутинский прокомментировал популярность песни «3 сентября», написанной более четверти века назад. Он считает, что причина в «душевности» композиции, а не интернет-мемах.

Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, текст — Игорь Николаев. Автор текста объяснял, что за этой датой ничего не стоит, она просто идеально легла на музыку.

Как писал NEWS.ru, ежегодно в начале осени Интернет начинает пестрить мемами на тему песни российского шансонье Михаила Шуфутинского «3 сентября». Сама композиция часто звучит на различных радиостанциях и телеканалах. Одной из жительниц Санкт-Петербурга настолько надоел ажиотаж вокруг песни, что она попросила местных депутатов запретить её.