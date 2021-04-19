Юмориста «Кривого зеркала» обвинили в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/c198db56-a1a8-11eb-b227-96000091f725_660.jpg Фото: morozov_artist/instagram.com

Известного по телепередаче «Кривое зеркало» российского юмориста Александра Морозова обвинили в сексуальном насилии. По словам 22-летней студентки Елизаветы Ерёменко, артист не только надругался над ней, но и избил.

Как пишет StarHit, девушка утверждает, что произошло это во время совместного отдыха в одном из столичных отелей. При этом всё случившееся она якобы записала на скрытую камеру, о которой Морозов не знал. Кроме того, по её словам, до происшествия она была девственницей. Теперь она очень расстроена, что её первым мужчиной стал нелюбимый человек.

Сам Александр Морозов все обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что Морозов сбросил 60 килограммов. Он сидел на диете, ходил в спортзал и даже отправился к хирургам, которые удалили лишнюю кожу после резкого похудения. 47-летний юморист рассказал, что после всего этого ищет достойную жену и «готов к самым заманчивым предложениям», хотя лечь в постель с молодой и прекрасной девушкой он бы пока постеснялся.