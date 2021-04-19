Юмориста «Кривого зеркала» обвинили в изнасиловании

Известного по телепередаче «Кривое зеркало» российского юмориста Александра Морозова обвинили в сексуальном насилии. По словам 22-летней студентки Елизаветы Ерёменко, артист не только надругался над ней, но и избил.
Как
Сам Александр Морозов все обвинения отрицает.
Ранее сообщалось, что Морозов сбросил 60 килограммов. Он сидел на диете, ходил в спортзал и даже отправился к хирургам, которые удалили лишнюю кожу после резкого похудения. 47-летний юморист рассказал, что после всего этого ищет достойную жену и «готов к самым заманчивым предложениям», хотя лечь в постель с молодой и прекрасной девушкой он бы пока постеснялся.