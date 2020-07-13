Вдова Проскурина рассказала, почему не кремировала мужа вопреки его воле

https://static.news.ru/photo/7f359e42-c586-11ea-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Вдова и уже бывшая жена Виктора Проскурина Ирина Хонда призналась, что не смогла выполнить последнюю волю актёра. Артист просил, чтобы его кремировали, а прах развеяли, он больше всего не хотел лежать после смерти в могиле.

«Только не тушкой!» — вот его любимое выражение, которое он повторял много раз. Никаких похорон, никаких отпеваний, — рассказала экс-супруга актёра в программе «Прямой эфир».

И в то же время вдова не смогла кремировать останки артиста, а провела обряд похорон по всем канонам: с отпеванием, прощанием, захоронением. Этот шаг она объяснила тем, что после перенесённой болезни Проскурин стал глубоко воцерковлённым человеком. Он по утрам ходил в церковь, на ночь читал молитву, читал книги церковного содержания.

И его желание быть кремированным вдова объяснила теми принципами, которые сформировались много лет назад и уже утратили свою актуальность. К тому же, Ирину поддержали коллеги и друзья Проскурина, предположившие, что именно такой финал подходит актёру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четвёртая жена Виктора Проскурина Ирина Смурова обосновала, почему выгоняет из квартиры актёра на Покровке его вдову Ирину Хонду. Женщина, с которой знаменитый артист прожил девять лет, предъявила два «завещания» Проскурина.