Умер эксперт «Пусть говорят» Сергей Заграевский

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На 56-м году жизни скончался художник и член Российской академии художеств Сергей Заграевский. Тело звёздного эксперта популярного шоу обнаружила жена.

Причиной смерти постоянного участника программы «Пусть говорят» стала сердечная недостаточность. О трагедии рассказал журналист и коллега по съёмкам Денис Сорокин, с которым Заграевский часто вместе снимался в шоу.

С ужасной новости начался день: не стало Сергея Заграевского. Мы уважали друг друга, очень тепло друг к другу относились и радовались, если съёмки хорошо получались, — приводит слова Сорокина StarHit.

Заграевский часто говорил, что является другом актёра Сергея Жигунова, однако на самом деле был просто его соседом по даче в Абрамцево. Жигунов негодовал тогда, что просто вежливо здоровался с Заграевским и «уже и забыл, что такой человек жил когда-то рядом и при встрече не узнал бы». Звезду «Гардемаринов» тогда сильно задевало, что художник комментирует его личную жизнь.

О Заграевском известно, что он является выпускником Московского автомобильного университета. При этом в 1999 году он решил посвятить себя живописи и истории архитектуры. Кроме того, он создал и занимал пост председателя Профессионального союза художников.