Таро для Лолиты, обвинение Орловой, возвращение Rammstein: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Лолита Милявская, Rammstein, Ольга Орлова

Лолита пообещала €75 блогеру Антону S, если его предсказания из расклада Таро сбудутся, досиживающий второй арест рэпер VACIO обвинил в своих бедах ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову, зарубежные артисты возвращаются на российские стриминги — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Лолита ответила на расклад Таро от блогера Антона S

Певица Лолита Милявская опубликовала видеоответ блогеру Антону S (Суворкину), который вместе с мамой разложил на артистку карты Таро. Во время гадания мама блогера заявила, что Лолита уже «вышла в тираж» и «не человек», а певица на это предложила дальше «обсасывать» ее жизнь.

«Приятель прислал видосик гадания на картах Таро на мою особу. Я опубликую фрагменты, которые меня особенно впечатлили, но единственное, что хотелось бы сказать: гадание в этот раз так себе. <...> Ну неймется, обязательно это нужно пообсасывать. Обсасывайте дальше», — сказала Лолита.

Также во время гадания Антона S прозвучало предсказание, что Лолиту ждет еще одно замужество. Певица иронично отметила, что под венец не собирается, но, если прогноз сбудется, она вышлет блогеру за гадание €75.

Помимо этого, певица обратила внимание, что многие люди заплатили блогеру, чтобы им показали «новости» про Лолиту. Артистка пошутила, что подписчикам не стоит быть такими доверчивыми. Также певица отметила, что спокойно относится к попыткам спекулировать и зарабатывать на ее имени.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

Ранее Милявская рассказала, что была готова к отмене своих выступлений после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка назвала отмену концертов предсказуемой, однако она больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду. Певица добавила, что является сторонницей философии стоицизма, которая учит ее «держать удар».

Концерт певицы в Омске, намеченный на 27 марта, отменили после бунта местных общественников из-за участия артистки в «голой» вечеринке Ивлеевой. Поводом послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа. До этого выступления Лолиты отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

На сцене после «голой» вечеринки Ивлеевой выступил Филипп Киркоров. Произошло это не в России, а в Дубае на площадке Chalet Berezka. Поп-король исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».

Дима Билан принял участие в «Зимнем Show», которое прошло 1 января в Москве. При этом Киркорова и Лолиту, которые также должны были выступить на этом мероприятии, заменили на Люсю Чеботину, Хабиба и Burito. В традиционных новогодних «голубых огоньках» в эфирах федеральных СМИ зритель не увидел Глюкозу, Анну Асти и Джигана.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дима Билан

Кого обвинили в скандале после «голой» вечеринки Ивлеевой

По данным Telegram-канала Mash, адвокат рэпера VACIO ходатайствует об экспертизе в отношении певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой. Mash со ссылкой на адвоката пишет, что именно Орлова выложила в Сеть видеозапись с «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», из-за которой музыкант оказался под арестом. Канал отмечает, что сама Орлова при этом избежала последствий после скандала.

Mash указывает, что Орлова присутствовала на мероприятии, надев на себя никаб. По данным адвоката рэпера, на которого ссылается Mash, именно она засняла на видео момент, когда с полового органа артиста сняли носок. Канал со ссылкой на адвоката пишет, что в смартфоне у самого музыканта не нашли никаких свидетельств того, что он сам публиковал контент с вечеринки в соцсетях.

Орлова же назвала эти обвинения фантазиями VACIO. Исполнительница заявила, что не видела стянутого с гениталий коллеги носка, и пригрозила ему статьей за распространение клеветы.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio

«Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — подчеркнула Орлова.

VACIO после вечеринки в «Мутаборе» был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест VACIO на 10 суток тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.

Участники «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой лишились рекламных контрактов. Исполнителей вырезали из телевизионных эфиров и больше не зовут на концерты.

«Эта вечеринка действительно повлияла на многих артистов. Те артисты, которые не попали в вещательную сетку, достаточно уважаемые и талантливые люди, но немножко не поняли всю ситуацию и продолжали свою праздничную жизнь. Потеряли, я думаю, что свято место пусто не бывает», — отмечает саксофонист народный артист России Игорь Бутман.

По мнению рэпера Акима Апачева, страна ведет СВО, ее участники — сегодня главные зрители в стране. А творчество всегда должно соответствовать духу времени и запросам слушателей, сказал артист.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Генпрокуратура может инициировать новые проверки звезд, принявших участие в «голой» вечеринке. Об этом он сообщил после слов председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал более жестко реагировать на подобные ситуации, перечеркивающие ценности России. Между тем, отметил адвокат, подобные высказывания являются давлением на правоохранительные органы, которые должны быть самостоятельными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Также 15 января стало известно, что ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало вечеринку Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», объявило о самоликвидации. До этого Ивлеева возложила на него всю вину за скандал, связанный с мероприятием в формате almost naked. С 2019 года агентство терпит крупные убытки. За период с 2019 по 2021 год они достигли 42 млн рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась на 325 млн рублей. Решение о ликвидации DEPARTÁMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании.

Какие иностранные артисты вернулись в российский стриминг

Ограничения российских стриминговых сервисов на размещение музыки иностранных артистов в скором времени могут сойти на нет, заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Одной из причин он назвал заработки пиратских организаций, которые, по его словам, за последний год выросли практически в три раза.

«Каким бы маленьким Западу ни казался российский рынок, отказаться от этих денег лейблы не готовы. Поэтому можно ожидать, что отдельные иностранные исполнители, а в дальнейшем и лейблы начнут постепенно, попытками проб, вновь заходить на рынок России», — сказал Рудченко.

Ранее в сервисе «Яндекс Музыка» стали доступны песни артистов иностранных лейблов, которые после начала СВО объявили о прекращении деятельности в России. Композиции загрузили сами пользователи. Их начали выдавать слушателям в рекомендациях через опцию «Моя волна». По данным РБК, в библиотеке оказались в том числе песни групп Rammstein, Måneskin и певца Гарри Стайлза из альбомов, вышедших после февраля 2022 года.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Тилль Линдеманн (Rammstein)

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил о снижении интереса россиян к иностранным артистам. По его словам, некоторым гражданам важно не качество музыки, а страна происхождения. Выплаты западным музыкантам от Российского авторского общества (РАО) по итогам 2022 года составили минимальные с 2017 года 20,7 млн рублей. Но больше всего на падение суммы роялти зарубежным авторам повлияли трудности с доступом к западным композициям, уверен Бабичев. Эксперт уточнил, что те, кто продолжает слушать иностранную музыку, чаще делают это через пиратские сервисы или VPN, так как большая часть платформ, которыми пользовались россияне, были заблокированы. По его словам, преданные фанаты зарубежных исполнителей «будут искать любую возможность, чтобы послушать новые треки и передать их другому».

Правозащитник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил, что люди стали возвращаться к пиратским способам прослушивания иностранной музыки. Он связывает это с тем, что отечественные стриминговые сервисы не могут предложить такого разнообразия, которое предоставляли зарубежные. Западные лейблы и артисты в большинстве сами отказались от монетизации и запретили работу с их контентом на территории России. По его словам, это сильно снизило доходы Universal, Sony Music и Warner Music. Кроме того, большинство радиостанций и российских сервисов предлагают отечественную музыку и в редких случаях иностранную.

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