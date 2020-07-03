«Как сестрички»: Сюткин удивил поклонников «одинаковыми» женой и дочерью

https://static.news.ru/photo/535813fc-bdf4-11ea-8962-fa163e074e61_660.jpg Фото: syutkin_valeriy/instagram.com

Жена и дочь музыканта Валерия Сюткина восхитили поклонников его творчества удивительным сходством. Фотографию в женских объятиях певец разместил в Интернете.

Снимок, как пояснил экс-лидер группы «Браво», был сделан в доме-музее Михаила Пришвина. Мемориальный усадебный комплекс расположен в деревне Дунино в Одинцовском районе Московской области.

Жену, которая младше него на 17 лет, и дочь певца зовут Виолами. Они действительно очень сильно похожи, и это в его окружении подмечали уже не раз.

Они у вас прям как сестрички, — прокомментировали снимок подписчики музыканта в Instagram.

Кроме фотографии в компании супруги и наследницы Сюткин разместил ещё две. На обеих Виола-младшая, которая гуляет по атмосферной беседке и любуется ромашками.

Интернет-пользователи подметили красоту и очарование прекрасной половины семейства Сюткиных, отметив, что музыканту несказанно повезло и что он может считать себя по-настоящему счастливым человеком.

Валерий и Виола женаты с 1993 года. Их дочь появилась на свет в 1996 году. Помимо неё у певца есть дочь Елена от первого брака и сын Максим от второго.

Ранее, как писал NEWS.ru, личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал фотографию, которой уже почти четверть века. На ней запечатлены певица Лолита и Валерий Сюткин с супругой.