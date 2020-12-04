Сын Михаила Круга сменил фамилию

https://static.news.ru/photo/1d68edee-3648-11eb-8c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын исполнителя шансона Михаила Круга сменил фамилию. Теперь псевдоним его отца указан у него в паспорте: Александр Круг.

Мало кто помнит, что настоящая фамилия музыканта была Воробьёв. Её носила также жена Михаила Ирина и его сын Саша, которому на момент гибели артиста в 2002 году не исполнилось и полутора месяцев.

Однако позже Ирина взяла псевдоним покойного супруга и стала под ним выступать, взяв фамилию артиста официально. Теперь по достижении совершеннолетия так поступил и её сын.

В феврале этого года я поменял фамилию — прежде был, как и отец по паспорту, Воробьёвым, сейчас же стал Кругом. <...> Я понял, что родители — люди известные, когда мне было два года. Но сегодня не все люди, узнавая, чей я сын, любят меня. Кому-то это не нравится, — цитирует Александра издание «Дни.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что политик Владимир Жириновский, друживший с музыкантом, выступил с предложением переименовать одну из улиц в Твери в честь Круга. По мнению лидера ЛДПР, это может быть местный вариант Арбата — Трёхсвятская улица.