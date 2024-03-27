Стало известно, сколько Примадонна может заработать за новую песню Продюсер Бабичев: Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую дуэтную песню

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева вряд ли сможет заработать крупную сумму, благодаря дуэту с малоизвестным артистом, заявил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в комментарии NEWS.ru. Он отметил, что на эти деньги можно было бы записать трек с любым артистом, даже с Мадонной.

Я не очень верю, что Пугачева заработает порядка десяти миллионов долларов за выпуск дуэта с неизвестным артистом, хоть такая информация и появляется сейчас в Сети. За такие деньги можно записать дуэт с кем угодно из мировых звезд, в том числе и с Мадонной. При этом артисту была бы гарантирована популярность мирового уровня, а не среди россиян, — заявил музыкальный критик.

Сообщалось, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. Отмечается, что это будет грустная композиция о разлуке.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.