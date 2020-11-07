Блогер София Стужук раскрыла истинную причину смерти экс-супруга

https://static.news.ru/photo/09f2595a-210b-11eb-81a0-fa163e074e61_660.jpg София Стужук Фото: sofia_stuzhuk/instagram.com

Украинский блогер София Стужук заявила, что причиной смерти её бывшего мужа Дмитрия стали проблемы с сердцем, а не коронавирусная инфекция.

Вирус пошатнул здоровье спортсмена, однако тот перенёс бы его достаточно легко, если бы сам не ослабил своё здоровье в постоянной погоне «за этими огромными ненужными мышцами», считает она.

Все эти годы моей болью были наши разные ценности и разное отношение к собственному здоровью. <...> В погоне за чем-то всегда нужно выбирать важнейшую ценность, а здоровье у нас не бесконечное и жизнь всего одна, — написала Стужук в день, когда Дмитрию могло бы исполниться 35 лет.

Блогер и раньше отмечала, что экс-супруг имел проблемы с сердцем, но не раскрывала детали. Теперь же она призналась, что сердце он «посадил» из-за приёма стимулирующих препаратов.

Она подчеркнула, что медики сделали всё возможное, чтобы спасти спортсмена, но тот сам покинул больницу. Ночью ему стало плохо, скорая снова забрала его в госпиталь. Уже там сердце остановилось, мужчина пережил клиническую смерть. На следующий день его организм отказал окончательно.

Похоронили спортсмена на следующий день в родных Прилуках — так захотели родственники Дмитрия.

Ранее NEWS.ru писал, что он почувствовал недомогание во время отдыха в Турции: появились редкий кашель, проблемы с дыханием, но температуры не было. После возвращения домой Дмитрий сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Однако мужчина отказался от госпитализации, его положили в больницу, когда состояние ухудшилось.

София Стужук прославилась скандальными родами в прямом эфире. Все её трое детей появились на свет в домашнем бассейне. С мужем она рассталась, обвинив его в домашнем насилии. Однако сейчас она признаёт, что тот был прекрасным отцом и заботился о детях.