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Шоу-бизнес

Собчак предложили поработать эскортницей за 10 тысяч долларов

12:57, 13 марта 2021 16
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Ксения Собчак рассказала о необычном предложении, которое поступило ей в одном из мессенджеров.

Телеведущая опубликовала скриншот сообщения, в котором говорится, что мужчина по имени Сергей заинтересован в знакомстве с ней. При этом за первую встречу «с продолжением» он готов заплатить $10 тысяч, а если «всё пройдёт как надо», гонорар повысится.

Люблю неожиданные предложения. Если бы мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже почти приятно, — пошутила Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

По её словам, теперь главное, чтобы в 56 лет «не появилось внутреннего желания согласиться».

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак ввела в недоумение поклонников нелепой шуткой про бедность. Ведущая в TikTok рассказала, какие ассоциации у неё вызывает это слово. В кадре она сидит в кресле с тарелкой крабовых палочек. Ко всему прочему Собчак добавила и устный комментарий, в котором говорится, что она Ксения Собчак и сегодня она «пробует бедность».

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