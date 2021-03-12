Собчак предложили поработать эскортницей за 10 тысяч долларов

https://static.news.ru/photo/16e94fe8-83e3-11eb-80ea-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Ксения Собчак рассказала о необычном предложении, которое поступило ей в одном из мессенджеров.

Телеведущая опубликовала скриншот сообщения, в котором говорится, что мужчина по имени Сергей заинтересован в знакомстве с ней. При этом за первую встречу «с продолжением» он готов заплатить $10 тысяч, а если «всё пройдёт как надо», гонорар повысится.

Люблю неожиданные предложения. Если бы мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже почти приятно, — пошутила Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

По её словам, теперь главное, чтобы в 56 лет «не появилось внутреннего желания согласиться».

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак ввела в недоумение поклонников нелепой шуткой про бедность. Ведущая в TikTok рассказала, какие ассоциации у неё вызывает это слово. В кадре она сидит в кресле с тарелкой крабовых палочек. Ко всему прочему Собчак добавила и устный комментарий, в котором говорится, что она Ксения Собчак и сегодня она «пробует бедность».