Шоумен раскрыл, почему Пугачева оказалась в безденежье Шоумен Барецкий: все деньги Пугачевой потратил ее муж

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что все деньги певицы Аллы Пугачевой потратил ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, тот тратил сбережения артистки на свои шоу-программы. Барецкий подчеркнул, что Пугачева находится в очень плохом состоянии.

Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии. Я готов ее взять к себе на полный пансион, — заявил шоумен.

По словам Барецкого, он готов выделить ей полное проживание, чтобы певица могла восстановить здоровье. При этом он также заявил, что уже помогает Пугачевой финансово, но все деньги забирает себе Галкин.

Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье. Ни для кого не секрет, что я ей помогаю финансово, как могу. Есть одно препятствие в лице Максима Галкина, которое у нее все деньги эти забирает, — заключил Барецкий.

Ранее появилась информация, что Пугачева готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег». К директору исполнительницы обратился журналист и пранкер Сорян и предложил ей спеть на дне рождения российского частного инвестора в Турции за 100 млн рублей.