«Второй Ефремов»: россиян возмутили слова Долиной о привилегиях на дороге

https://static.news.ru/photo/9326a658-bece-11ea-982f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи Интернета обрушились с нападками на певицу Ларису Долину из-за её интервью, которое она дала в эфире телеканала «ТВ Центр» десять лет назад. Тогда артистка заявила о своём привилегированном положении на дорогах.

Откровенное заявление звезда сцены сделала в молодёжной программе «Сто вопросов взрослому», где дети устраивали гостям ток-шоу перекрёстный допрос, задавая открытые и подчас острые вопросы.

Тогда один из юных интервьюеров поинтересовался, что будет Долина делать, если вдруг устроит ДТП — поступит как честный человек или «отмажется».

Певица уточнила, что машину не водит, а пользуется услугами водителя. При этом, по её словам, «самый главный гаишник России» выдал ей некий специальный документ, который даёт некоторый приоритет над другими участниками движения и оберегает от чрезмерного внимания инспекторов ГИБДД.

Они не имеют права останавливать мою машину вообще. Мой номер [автомобиля] знают все, кто работает в ГАИ, — заявила тогда Долина.

При этом она уточнила, что такой спецдокумент был не её инициативой, а одного из руководителей ГАИ. Певица заверила: главная установка для водителя — не нарушать правил. Однако она назвала целый ряд исключений — когда приходится торопиться на самолёт, на поезд или требуется срочно переехать с одного концерта на другой в горячую предновогоднюю пору.

Артистка добавила, что если нарушение всё-таки случается, то она всегда «очень сильно извиняется».

Видеозапись телепередачи, вышедшей в эфир в 2010 году, была обнародована в YouTube-канале «Центральное телевидение», публикующем архивные выпуски телевизионных передач разных лет.

Ролик во многом именно из-за этого фрагмента программы в буквальном смысле разлетелся по социальным сетям. В оценках звезды россияне не стесняются. Они называют Долину «вторым Ефремовым», «дорожной хамкой» и другими неприличными выражениями. Некоторые пошли дальше и стали обсуждать наряд, в котором артистка пришла на съёмки, назвав его похабным.

В ответ на это продюсер и бывший муж Долиной Илья Спицын заявил, что подобные обсуждения артистки ему неинтересны.

Посмотрите, какой сегодня год. Новости для лопоухих, у которых на ушах активно развешивается лапша, я не читаю, — заявил он изданию «Подъём!».

Болезненная реакция общества вызвана не только привилегированностью певицы, о которой та рассказала много лет назад, но и шумихой вокруг уголовного дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Этой теме сейчас уделяют много внимания как в СМИ, так и в соцсетях. Авария произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Таганский суд отправил актёра под домашний арест. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Дело могут передать в суд в августе.

3 июля адвокат актёра заявил, что тот отказался признавать вину в ДТП. После этого появились самые разные версии того, на что будет делать упор защита. Среди основных — неисправность автомобиля, внезапное физическое недомогание у артиста и управление машиной другим человеком.