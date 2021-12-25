Российская певица вышла на пенсию в 44 года

Российская певица вышла на пенсию в 44 годаРоссийская певица Инна Маликова вышла на пенсию в 44 года
Певица и солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова официально стала пенсионеркой в 44 года, передаёт «Московский Комсомолец». Заслуженная артистка России подала заявление на пенсию по старости в Пенсионный фонд, однако получила отказ, предположительно, из-за столь молодого возраста для этой выплаты. Тогда сестра Дмитрия Маликова обратилась в Басманный суд, где по её вопросу вынесли вердикт в пользу телеведущей.
Такое решение
Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что жители села имеют право на прибавку к пенсии. Сумма выплаты повысится на 25%. Однако для получения данной льготы необходимо выполнить несколько условий: нужно отработать не менее 30 лет в отрасли сельского хозяйства и не иметь при получении пенсии оплачиваемой работы. При подсчёте стажа, дающего право на надбавку, учитывается работа в колхозах и совхозах, на других предприятиях и в организациях отрасли. Всего в список включено 500 профессий. Сам же перерасчёт происходит автоматически.