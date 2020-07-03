Редкое фото Агузаровой с перьями на голове опубликовал фотограф Пугачёвой

Личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Ролин опубликовал редкий архивный снимок очередной знаменитости. На этот раз ею оказалась Жанна Агузарова с жёлтыми перьями на голове.
На фото ещё молодая певица предстала в традиционном необычном образе. Голова Агузаровой украшена жёлтыми перьями.
Поклонников снимок привёл в полный восторг. «Какая жёлтенька», «Жанна как всегда необычна и загадочна», написали в комментариях пользователи.
Агузарова давно заслужила звание «богини эпатажа», её за странные высказывания давно прозвали «марсианкой», что стало предметом для многочисленных шуток.
Сегодня Агузарова ни с кем из шоу-бизнеса не общается. Она поддерживает связь только с братом, который живёт в Тюмени.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Жанна Агузарова шокировала публику внешним видом после явно неудачной пластической операции. Кожа на лице звезды смотрится сильно натянутой, увеличенные губы не красят общую картину.
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