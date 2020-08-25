Разин предрёк Пугачёвой и Галкину продажу замка в деревне Грязь

Андрей Разин не исключил, что Максиму Галкину и Алле Пугачёвой придётся выставить на продажу свой замок в деревне Грязь. Огромный особняк стоит немалых налогов, большие суммы уходят на содержание чуда архитектуры и прислугу, а у Галкина нет концертов.
Продюсер «Ласкового мая» считает, что за замок вряд ли удастся выручить хорошие деньги. Люди сейчас, в период пандемии коронавируса, экономят деньги, замок же непрактичен и дорог.
Я артистам всегда говорил: «Стройте отели, как я!» Если хотите там жить — просто выделите себе отдельный этаж, и всё! Надо бизнес совмещать с жильём, а они строят жильё и запечатываются в нём, — пояснил Разин свою позицию в интервью «Собеседнику».
Сам продюсер и экс-политик платит садовнику, уборщице, водителю и охраннику на своей даче в Сочи по €1000 в месяц. Время роскоши ушло, уверен Разин, и люди сейчас покупают недвижимость, которая в состоянии принести доход.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский кузнец Денис Аксёнов помог спасти от разрушения замок шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Помогли в этом мастеру демонические литературные персонажи — гаргульи.