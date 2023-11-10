Продюсер оценил новости о гонораре Пугачевой в €500 тысяч Продюсер Лавров опроверг слухи о гонораре Пугачевой в €500 тысяч

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева никогда не называла гонорары за выступления и в последние годы записывала песни в Московской области у Анатолия Лопатина, рассказал NEWS.ru организатор концертов Сергей Лавров. Он назвал «уткой» последние сообщения о 74-летней исполнительнице и ее решении увеличить гонорар до €500 тысяч.

Про возвращение на сцену за 50 млн рублей — это сплетня, которую скорее всего кто-то из промоутеров запустил. Пугачева никогда не называла гонорары. Выглядело это так: если ты знаком с ней лично, звонишь ей (если номер незнакомый, трубку не возьмет), или звонишь ее директору Чупраковой или Эле, директору Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они обычно говорят: «Алла Борисовна не работает, но если вы хотите, чтобы она спела, предложите сумму, от которой она не сможет отказаться», и промоутеры сами озвучивают суммы, — рассказал Лавров.

Он добавил, что 50 млн рублей — это та сумма, за которую Пугачева, скорее всего, согласится выступить, но она обозначит свои условия. Вероятнее всего, артистка выберет площадку в Дубае, Латвии или Москве.

Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы. На ее песнях выросло несколько поколений, это легенда, посмотрите, сколько уже лет прошло, она давно не поет, но она опять, как в ее песне, «на первой полосе», — отметил продюсер.

По словам Лаврова, запись новых песен в Твери — тоже фейк и последние 20 лет Пугачева записывала песни у известного саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Пугачева записала в Твери на студии «Салам» три новые песни, чтобы не привлекать к себе внимание. При этом Telegram-канал Mash сообщил, что певица повысила свой гонорар до €500 тысяч.