Подруга Ефремова предположила, что его дочери придётся начать работать

https://static.news.ru/photo/2b4a2b96-c23d-11ea-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mihailefremov

Давняя подруга актёра Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович, рассказала, что семья артиста готовится к худшему, если мужчину посадят в тюрьму за спровоцированное им ДТП со смертельным исходом.

Беркович считает, что жена и дети понимают, что останутся одни в случае реального тюремного срока Ефремова, а дочь Вера, которой сейчас 16 лет, сможет помогать маме, устроившись работать, так как в семье ещё двое несовершеннолетних, пишет StarHit.

Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают, — сказала ресторатор.

Также она поведала, что слухи о богатстве актёра преувеличены, к тому же, на его попечении находятся шестеро детей и ряд других людей, которые тоже пострадают, если актёр отправится в колонию.

Но главное, что хочу сказать — все иллюзия. Миша — небогатый человек. Да, в Юрмале дачку купил — она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом — ну посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает — столько и тратит. Причем не на себя. Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было, — подчеркнула Беркович.

Отдельно подруга семьи предположила, что будет с актрисой Ксенией Качалиной, бывшей женой Ефремова, и их с артистом дочерью Анной Марией. Беркович полагает, что Качалиной друзья актёра будут помогать вместо него самого, так как она «несчастная женщина, больная», а Анна Мария сможет позаботиться о себе сама.

Анна Мария — взрослый совершеннолетний человек. То, что она себе позволяет в публичном пространстве — её личное дело и ответственность. Как она сказала: папа сам разберется. Тогда и Анна Мария сама разберется. <...> Я бы на ее месте пошла уже хоть официанткой поработала — очень полезно, мозги проветривает, когда с подносом 10 часов побегаешь. И ты уже волосы в зеленый цвет не покрасишь, не будешь нести странные вещи. Ну её дело, — сказала ресторатор.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru ранее, отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский заявил, что семье Сергея Захарова не за что прощать артиста после того, как он отказался признавать вину.