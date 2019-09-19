https://static.news.ru/photo/eacfbcfe-db2c-11e9-aed7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Изобелла Пирози — организатор весенней поездки актрисы Анастасии Заворотнюк в Ереван, рассказала о том, что её насторожило тогда во внешности и поведении звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выезжали в Ереван ночью, провели там целый день на ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла, — призналась Пирози в беседе с «МК».

При этом она предположила, что Заворотнюк была немного заторможена, однако списала это на усталость актрисы, а также подчеркнула, что ранее они не были знакомы, поэтому ей сложно сравнить.

Помню, как мы очень плотно поужинали в армянском ресторане. Настя не отказывалась ни от каких блюд. Даже вина выпила, — вспомнила Пирози.

Вместе с тем никакого шрама на шее актрисы, по которому многие врачи поставили Заворотнюк заочный диагноз, она не заметила, подчеркнув, что телеведущая Анфиса Чехова, находившаяся вместе с ними, также не обратила на это никакого внимания.

Уточняется, что подобные отметины остаются у пациентов после биопсии загрудинных узлов.

Никаких жалоб от неё не поступало. Перепадов настроения тоже не заметили. К врачам не обращалась, не капризничала, — заключила Изобелла.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее News.ru писал о том, что врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова прокомментировала информацию о выходе из глубокой комы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 13 сентября находится в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы.