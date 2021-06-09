«Он ещё может бахнуть»: BadComedian о харизме Джонни Деппа

https://static.news.ru/photo/decdaef6-c915-11eb-be90-96000091f725_660.jpg Джонни Депп Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с NEWS.ru ответил на вопрос, почему американский актёр в свои годы «такой крутой и дьявольски красивый». 9 июня голливудской звезде исполнилось 58.

Как актёр. <...> Харизма-то у него (у Деппа. — NEWS.ru) невероятная просто со времён «Мертвеца» [режиссёра Джима Джармуша], например, лично я, мне нравятся его работы. <...> Безусловно, в «Пиратах Карибского моря» он довольно сильно свой образ, наверно, подверг клишированности, [то есть] Джонни Депп — это персонаж из «Пиратов Карибского моря» Джек Воробей, — добавил собеседник.

Баженов отметил, что в ранних работах образы артиста «разнообразнее», но нельзя требовать от человека следовать чьим-то «хотелкам». По его словам, Депп ещё «не старый» и «относительно молодой», особенно на фоне Аль Пачино (81 год) и Роберта Де Ниро (77 лет), поэтому артиста нельзя приравнивать к «старой гвардии актёров».

Кроме роли пирата и авантюриста Джека Воробья в саге «Пираты Карибского моря» Депп запомнился зрителям образами Вилли Вонки («Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год), гангстера Джона Диллинджера («Джонни Д.», 2009 год), Шляпника в «Алиса в Стране чудес» (2010), Эдварда Руки-ножницы в одноимённом фильме (1990) и другими проектами.

Среди наград артиста — «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в ленте «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), премия Гильдии актёров в категории «Лучшая мужская роль» за блокбастер «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003). Звезду трижды номинировали на «Оскар».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джонни Депп записал видеообращение к зрителям из России, в котором пригласил их посмотреть новый фильм со своим участием, — «Великий». Актёр назвал проект важной историей, способной вдохновить каждого.