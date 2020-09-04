Новая реальность: музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» ушла в онлайн

В этом году музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» впервые прошла в digital-формате из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых на фоне пандемии коронавируса. Церемония «вживую» состоится 4 апреля 2021 года.
4 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера киноконцерта музыкальной премии в онлайн-формате. Фильм-концерт с участием знаменитостей был снят в разных локациях — в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле, теннисном корте и т.д.
В номинантах online-премии были представлены: Полина Гагарина, ZIVERT, Макс Барских, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, Little Big, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Дима Билан, Юлианна Караулова, MONATIK, Лёша Свик, MOT, EMIN, HammAli & Navai, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Филипп Киркоров, #2МАШИ, Клава Кока, Мари Краймбрери, NK, Лена Темникова, RASA, Александр Панайотов и многие другие артисты.
Перед показом киноконцерта звёзды кино и шоу-бизнеса прошли по красной дорожке и приняли участие в public talk.
Карина Кросс, Роман Каграманов и Константин Тарасюк выступили в качестве ведущих музыкального мероприятия. Самые яркие кадры онлайн-премии — в галерее NEWS.ru.
DJ-дуэт Twins Project Аня и Кристина
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Jony (Джахид Гусейнли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Маргарита Овсянникова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Олег Пилягин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гафур
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
рэп-дуэт HammAli & Navai (HammAli - Александр Алиев, Navai - Наваи Бакиров)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мария Топчий и Карина Кросс
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Карина Кросс
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ivka
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лазарев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Druгая
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мари Краймбрери
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Елена Сажина
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Nadin Serovski (Надежда Серова)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристо
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Григорий Лепс
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эмин Агаларов, его сын Али и певец Григорий Лепс (слева направо)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эмин Агаларов с сыном Али
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Филипп Киркоров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Жуков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Панайотов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Jony (Джахид Гусейнли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эмин Агаларов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во время церемонии награждения на третьей ежегодной музыкальной премии Жара Music Awards в онлайн-формате в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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