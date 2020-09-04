Новая реальность: музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» ушла в онлайн

В этом году музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» впервые прошла в digital-формате из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых на фоне пандемии коронавируса. Церемония «вживую» состоится 4 апреля 2021 года.

4 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера киноконцерта музыкальной премии в онлайн-формате. Фильм-концерт с участием знаменитостей был снят в разных локациях — в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле, теннисном корте и т.д.

В номинантах online-премии были представлены: Полина Гагарина, ZIVERT, Макс Барских, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, Little Big, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Дима Билан, Юлианна Караулова, MONATIK, Лёша Свик, MOT, EMIN, HammAli & Navai, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Филипп Киркоров, #2МАШИ, Клава Кока, Мари Краймбрери, NK, Лена Темникова, RASA, Александр Панайотов и многие другие артисты.

Перед показом киноконцерта звёзды кино и шоу-бизнеса прошли по красной дорожке и приняли участие в public talk.

Карина Кросс, Роман Каграманов и Константин Тарасюк выступили в качестве ведущих музыкального мероприятия. Самые яркие кадры онлайн-премии — в галерее NEWS.ru.