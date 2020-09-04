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Филипп Киркоров
Шоу-бизнес

Новая реальность: музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» ушла в онлайн

23:39, 04 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» впервые прошла в digital-формате из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых на фоне пандемии коронавируса. Церемония «вживую» состоится 4 апреля 2021 года.

4 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера киноконцерта музыкальной премии в онлайн-формате. Фильм-концерт с участием знаменитостей был снят в разных локациях — в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле, теннисном корте и т.д.

В номинантах online-премии были представлены: Полина Гагарина, ZIVERT, Макс Барских, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, Little Big, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Дима Билан, Юлианна Караулова, MONATIK, Лёша Свик, MOT, EMIN, HammAli & Navai, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Филипп Киркоров, #2МАШИ, Клава Кока, Мари Краймбрери, NK, Лена Темникова, RASA, Александр Панайотов и многие другие артисты. 

Перед показом киноконцерта звёзды кино и шоу-бизнеса прошли по красной дорожке и приняли участие в public talk. 

Карина Кросс, Роман Каграманов и Константин Тарасюк выступили в качестве ведущих музыкального мероприятия. Самые яркие кадры онлайн-премии — в галерее NEWS.ru.

DJ-дуэт Twins Project Аня и Кристина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Jony (Джахид Гусейнли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маргарита Овсянникова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Пилягин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гафур

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

рэп-дуэт HammAli & Navai (HammAli - Александр Алиев, Navai - Наваи Бакиров)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Топчий и Карина Кросс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карина Кросс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ivka

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Druгая

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мари Краймбрери

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Елена Сажина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Nadin Serovski (Надежда Серова)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристо

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эмин Агаларов, его сын Али и певец Григорий Лепс (слева направо)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эмин Агаларов с сыном Али

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Жуков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Панайотов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Jony (Джахид Гусейнли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время церемонии награждения на третьей ежегодной музыкальной премии Жара Music Awards в онлайн-формате в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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