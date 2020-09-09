Навка показала поклонникам свой новый образ для ледового шоу

https://static.news.ru/photo/9a752682-f344-11ea-a6f0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с подписчиками видео после посещения стилиста. Фигуристка сменила образ для нового ледового шоу, в котором станет членом жюри.

Специалист по стилю подобрал для неё строгие очки и розовый брючный костюм. Навке понравился выбор, однако она всё же решила посоветоваться с поклонниками.

Чёрные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. Правда, это на мой взгляд, а вы как считаете? Новое амплуа — новый образ — новая я, — написала она в своём Instagram.

В качестве членов жюри нового шоу также выступят российские тренеры Татьяна Тарасова и Алексей Мишин, которые воспитали Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Участие в передаче примет Ольга Бузова. Её партнёром станет олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, передаёт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее Илья Авербух рассказал, что шоу вернётся к классическому формату, близкому по духу к самому первому сезону. На тренировках фигуристам помогают Максим Савицкий, Елена Масленникова и другие профессионалы. Они показывают участникам элементы и дают советы по технике и подготовке программы.