16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Навка показала поклонникам свой новый образ для ледового шоу

11:59, 10 сентября 2020 76
Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с подписчиками видео после посещения стилиста. Фигуристка сменила образ для нового ледового шоу, в котором станет членом жюри.

Специалист по стилю подобрал для неё строгие очки и розовый брючный костюм. Навке понравился выбор, однако она всё же решила посоветоваться с поклонниками.

Чёрные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. Правда, это на мой взгляд, а вы как считаете? Новое амплуа — новый образ — новая я, — написала она в своём Instagram.

В качестве членов жюри нового шоу также выступят российские тренеры Татьяна Тарасова и Алексей Мишин, которые воспитали Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Участие в передаче примет Ольга Бузова. Её партнёром станет олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, передаёт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее Илья Авербух рассказал, что шоу вернётся к классическому формату, близкому по духу к самому первому сезону. На тренировках фигуристам помогают Максим Савицкий, Елена Масленникова и другие профессионалы. Они показывают участникам элементы и дают советы по технике и подготовке программы.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео