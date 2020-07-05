Орейро создала официальный аккаунт в Instagram

https://static.news.ru/photo/3aa3fb40-beae-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уругвайская актриса и певица 43-летняя Наталья Орейро в ночь на 5 июля 2020 года создала официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Первой публикацией стал видеоролик с субтитрами на русском языке для многочисленных фанатов из РФ.

На кадрах знаменитая артистка пылесосит в своём доме и задаёт себе риторические вопросы, чем же занять себя на карантине во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Я спрашиваю себя, что же ещё я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram! — заявила Орейро.

Перед этим, шутит певица, она «поела, прибралась, почитала, снова поела, прибралась, почитала». Через семь часов после первой публикации на страницу подписались 24,4 тысячи поклонников. Мировую известность исполнительнице принесла роль в аргентинском сериале «Дикий ангел» (1998-1999), где звучит одна из самых популярных её песен — Cambio dolor.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталия Орейро подала документы на оформление российского гражданства. По её словам, сделала она это импульсивно и практически случайно. Однажды в передаче Ивана Урганта на Первом канале она пошутила на эту тему.