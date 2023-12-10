«Наглая рожа»: Киркоров рассказал, как решил сделать предложение Пугачевой Киркоров — о предложении Пугачевой: ее никто так не полюбит, как я полюбил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров в подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова на YouTube признался, что в начале карьеры его дважды вырезали из новогоднего «Огонька». Зато в третий, когда его песню все-таки показали, он увидел клип Аллы Пугачевой и решил сделать ей предложение. По его словам, он тогда подумал, что никто ее так не полюбит так, как полюбил он.

Меня снимали на Новый год в каком-то 86-м или 87-м году. И сидит семья и ждет: сейчас сына покажут. А меня вырезали. Один раз вырезали, второй раз вырезали. И вот пригласили в третий раз с песней «Роза на снегу». И меня так красиво сняли. И вот я смотрю новогодний «Огонек» и думаю: неужели снова вырежут. И вот смотрю и слышу вступление своей песни. Думаю: «Не может быть». И вот так меня впервые показали в новогоднем «Огоньке». А потом следом за мной пела Пугачева: «Сильная женщина плачет у окна». И я смотрю этот клип и думаю: ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: может Пугачевой сделать предложение? И сделал, наглая рожа, — заявил Киркоров.

В этом же интервью Киркоров признался, что чувствует себя одиноким на сцене. Он подчеркнул, что является очень эмоциональным человеком. Под «публичным одиночеством» он понимает невозможность соревноваться с кем-то в своем успехе. Артист добавил, что готов даже поддержать кого-то из артистов, чтобы почувствовать конкуренцию на российской эстраде.

Вместе с этим Киркоров заявил: для чтобы оставаться звездой, необходимо вызывать интерес у публики. Народный артист отметил, что нельзя давать зрителю почувствовать, что ты превосходишь всех исполнителей на российской эстраде, ибо тогда он потеряет интерес.