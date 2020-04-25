«На Познера не тянешь»: Тимати ответил Собчак на критику эфира с Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/00f1172a-8704-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэпер Тимати посвятил очередной пост в Instagram телеведущей Ксении Собчак. Он жёстко раскритиковал её журналистский талант и объяснил, почему никогда не будет участвовать в её шоу. По мнению хип-хоп-исполнителя, Собчак хочет быть в категории Познера, однако, несмотря на всё её желание, «не дотягивает до него».

Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак. И, конечно, мир логичен. Тебе нужен хайп гораздо больше других. Ты же маленький вампир, — заметил рэпер.

В своём посте он напомнил и о том, какими путями Собчак пробралась к славе. По его словам, детство в МГИМО, «бэха» с водителем с кремлёвским флагом и мигалкой, кокаин в «Дягилеве» не сделали из неё образец высокой нравственности.

Ранее Собчак прокомментировала прямой эфир Насти Ивлеевой и Тимати, в ходе которого певец проколол себе губу, а ведущая нарисовала для него картину обнажённой грудью. Экс-ведущая «Дома-2» назвала увиденное дешёвым методом привлечь аудиторию.

Скандальный эфир в Instagram длился 60 минут. В течение часа знаменитости давали друг другу экстремальные задания. Хип-хоп-исполнителю пришлось разбить дорогостоящий смартфон и распилить доску для сёрфинга. Сама блогер стояла на гвоздях, разрезала ножницами свои вещи и рисовала картину голой грудью. За эфиром звёзд одновременно наблюдали 560 тысяч интернет-пользователей, писал NEWS.ru.