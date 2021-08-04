На могиле Евгения Осина поставили памятник

На могиле советского и российского певца Евгения Осина через три года после его смерти установили памятник. Долгое время место захоронения исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» было запущенным и неубранным — порядок там не наводили, а увядшие цветы от фанатов никто не выносил, передаёт 5-tv.ru.

Саму могилу обнесли небольшим забором, в центре — крест с прикреплённой к нему фотокарточкой музыканта. Спустя два года после ухода популярного артиста из жизни свежие букеты здесь практически перестали появляться. Ни в день рождения Осина 4 октября, ни в день памяти 17 ноября последнее пристанище музыканта не преображалось.

Территория вокруг могилы теперь обложена камнем, на площадке поставили вазон и высокий крест из белого мрамора. Под ним размещён снимок Осина со словами: «Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах». К месту погребения также положили свежие цветы.

Осин умер в результате остановки сердца в собственной квартире в возрасте 54 лет. 20 ноября 2018-го певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Траурное мероприятие и место на кладбище оплатил продюсер Андрей Разин. Недалеко покоится и его сын.

Последние месяцы жизни артист много пил, жил в одиночестве. Из-за пагубного пристрастия от него отказались многие близкие люди. Тело Евгения Осина обнаружила его сестра Альбина. Женщина забила тревогу после того, как певец больше суток не выходил на связь. Автор хитов «Плачет девушка в автомате» и «Таня плюс Володя» умер 17 ноября 2018-го.

Ранее стало известно, что мини-часовня появилась на могиле Софии Конкиной — дочери советского и российского артиста Владимира Конкина. 32-летнюю наследницу актёра похоронили на Пятницком кладбище в Москве. На месте погребения до сих пор нет красивого постамента и всё довольно скромно: чёрная ограда, могильная плита с белым крестом и маленькая часовня.