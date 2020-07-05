Муж Кудрявцевой поделился трогательным снимком поцелуя с дочерью

https://static.news.ru/photo/994b4e82-be8b-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Игорь Макаров Фото: igor_makarov25/instagram.com

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров опубликовал фотографию, на которой запечатлён трогательный поцелуй с годовалой дочерью после двухнедельной разлуки.

igor_makarov25/instagram.com

Кудрявцева и маленькая Мария вернулись в Москву после отдыха в одном из пансионатов Адлера, где их успели навестить подруги Эвелина Блёданс и Анфиса Чехова.

В аэропорту 49-летнюю телеведущую и дочку встречал 32-летний отец семейства. Во время радостной встречи соскучившаяся Маша бросилась целовать папу.

Банда приехала моя, — написал Макаров под снимком.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилось архивное фото, на котором Дени Байсаров обнимает свою младшую сестрёнку Клавдию Земцову. Снимок с внуками Примадонны был сделан несколько лет назад. Поклонники отметили, что дети «просто симпатяги», «милые и любящие».