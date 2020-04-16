Лена Миро высмеяла Волочкову за советы по питанию и фитнесу

https://static.news.ru/photo/9e205812-7fe8-11ea-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лена Миро/vk.om

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на советы балерины Анастасии Волочковой, касающиеся фитнеса и правильного питания. Девушка заметила, что таким звёздам лучше дальше спиваться, чем говорить о ЗОЖ.

Я не знаю, какой божественной красоткой видит себя Волочкова в собственных, подозреваю, подогретых алкоголем фантазиях, но измождённая, мосластая баба — это антисекс, — цитирует «Экспресс газета» блогера.

Она призвала людей не слушать знаменитостей, которые так и не смогли сделать себе красивое тело.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лена Миро высказалась относительно конфликта между моделью Оксаной Самойловой и её мужем — рэпером Джиганом. Она призвала супругу артиста нанять «зубастого адвоката, который обдерёт» музыканта.