Легкоступова в Сочи вышла замуж за любимого яхтсмена

https://static.news.ru/photo/cbda510a-bea3-11ea-a12c-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Исполнительница советского хита «Ягода-малина» 54-летняя Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж. Её избранником стал 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов.

Поскольку мужчина увлекается яхтами и кораблями, он живёт у Чёрного моря. Поэтому свадьбу новобрачные решили сыграть в Сочи. Церемония состоялась во Дворце бракосочетания, расположенном около Морского вокзала курорта.

В ЗАГС певица пришла в белом платье с чёрной безрукавкой. Из-за пандемии коронавируса на торжестве присутствовал только узкий круг близких семье людей.

С будущим мужем звезда 80-х познакомилась в социальных сетях несколько лет назад. Мужчина долго не раздумывал и сделал ей предложение, от которого та не смогла отказаться, — отправиться в совместную регату. Второе «да» артистка вскоре ответила на предложение руки и сердца.

Вместе с новой любовью у певицы появилось и новое хобби — певица не на шутку увлеклась яхтингом. Она принимает участие в международных соревнованиях в Макао и Монте-Карло.

Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы два энерджайзера, которые много хорошего в жизни сделают, — рассказала однажды Легкоступова в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Примечательно, что буквально за три дня до свадьбы у артистки в Москве угнали машину. Однако перед самым торжеством из полиции пришла новость: автомобиль нашли.

С предыдущим мужем, Алексеем Григорьевым, который был её продюсером в пору музыкальной карьеры, Легкоступова разошлась относительно недавно. От него у артистки есть сын Матвей. В качестве причин развода она называла пристрастие мужчины к спиртным напиткам и невозможность ужиться с дочерью Аннет, которая родилась на свет в предыдущих отношениях певицы с музыкантом по имени Игорь.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ назвали Легкоступову в числе жертв, чью карьеру в своё время сплетнями и интригами разрушила Алла Пугачёва. В числе конкуренток, которых якобы устраняла будущая примадонна эстрады, также Ольга Зарубина, Лика Стар и Маша Распутина.