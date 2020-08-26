Легкоступова незадолго до смерти сравнила себя в СМИ с «загнанной крысой»

https://static.news.ru/photo/26a216f2-e827-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Валентина Легкоступова в одном из интервью незадолго до смерти призналась, что переживает глубочайшую депрессию. Певица сказала, что не узнаёт сама себя и сравнила себя с крысой, которую загнали в угол и которая не может выбраться из этого угла.

В интервью Легкоступова признавалась, что мечтает о домике на берегу Атлантического океана, и была уверена, что всё самое интересное в её жизни ещё впереди.

Вы не в самое удачное время берете интервью. У меня период глубочайшей депрессии. Я пытаюсь сама с собой справиться — прогулками, самовнушением, музыкой, — приводит слова артистки KP.RU.

Несмотря на творческий кризис, певица планировала «кайфовать» от жизни, но при этом очень страдала от того, что не может заниматься своей профессией в полную силу. Легкоступова относила себя к разряду «сбитых лётчиков» и считала себя хорошей певицей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын яхтсмена Юрия Фирсова, который был мужем Валентины Легкоступовой, рассказал, что на самом деле произошло с отцом. Даниил Фирсов прокомментировал обвинения в адрес родителя и раскрыл ряд важных моментов.