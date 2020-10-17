Королёва опубликовала пост о врагах и откровенное фото

https://static.news.ru/photo/e40a703c-107b-11eb-9b30-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва поделилась с подписчиками своими размышлениями о людях, которых она считала друзьями, и процитировала поэта и исполнителя Владимира Высоцкого, отметив, что не любит «выстрелов в спину».

При этом своё сообщение в Instagram она сопроводила фотографией, на которой позирует в наряде с глубоким декольте и томно смотрит в камеру.

«Не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор», писал великий В. Высоцкий, а я дополню: «Я не люблю, когда друзья стреляют в спину»... Бойтесь друзей. Враги не предают, — подписала снимок Королёва.

Исполнительница хита про «Жёлтые тюльпаны», как пишут «Невские Новости», вероятно, имела в виду телеведущего Андрея Малахова. Певица намерена подать на него в суд после передачи, посвящённой измене её супруга Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. Дело в том, что в ней приняла участие предполагаемая возлюбленная Глушко, актриса Анастасия Шульженко. Участники обсудили отношения между ней и Тарзаном, а также ситуацию между супругами.

При этом сама Королёва недавно вновь начала оправдывать супруга и рассказала, что сама привела в дом любовницу, так как Шульженко предлагала паре свои услуги в качестве суррогатной матери. После этого разлучница тоже пообещала обратиться в суд и подать иск за клевету на семейство Королёвой — Глушко. Девушка утверждает, что слова о суррогатном материнстве ложь.

Шульженко уже написала на стриптизёра заявление в полицию. Актриса обвиняет его в нанесении побоев. По словам адвоката девушки, она встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить произошедший между ними конфликт, однако вместо разговора мужчина схватил её и сильно толкнул, в результате чего она упала. В больнице врачи диагностировали у актрисы черепно-мозговую травму. Видео происшествия попало на камеру.

Как писал NEWS.ru, ранее пользователи раскритиковали Королёву за жалобы на «паразитов» в СМИ.