Гордон рассказала о суде между Кудрявцевой и Разиным

https://static.news.ru/photo/661c1c9a-cbff-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/katyagordon

Юрист Екатерина Гордон рассказала, как встретилась в суде с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Поводом стали посты Разина в социальных сетях о Лере Кудрявцевой.

Гордон сообщила, что продюсер во время заседания переложил всю ответственность на журналистов, которые его цитировали.

По её словам, Разин заявил, что он у него нет аккаунта в Instagram, а все посты о Кудрявцевой не имеют к нему отношения.

Нас вполне устраивает это его официальное заявление суду, ибо отныне каждое СМИ, которое ссылалось и ссылается на публикации некоего Разина в инст (Instagram. — NEWS.ru), будет получать по иску, — передаёт «Экспресс газета» слова юриста.

Кудрявцева подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд. Заседание было назначено на 28 мая. Журналистка хочет получить 2,5 миллиона рублей за то, что Разин распространял о ней порочащую информацию.

Как ранее писал NEWS.ru, если финансовый кризис приведёт к закрытию различных ток-шоу и радиопередач, которые держатся на плаву за счёт того, что копошатся в чужом «грязном белье», это станет благом для российских СМИ. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Андрей Разин.