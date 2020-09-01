Фотограф Пугачёвой показал кадры разговора певицы с Зеленским

https://static.news.ru/photo/61d162a4-ec56-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: , Виктор Лисицын/Global Look Press

Личный фотограф российский певицы Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал в своём Instagram кадры со съёмок первого сезона шоу «Фактор-А», на котором примадонна разговаривает с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в кадр попали российские поп-исполнители Лолита Милявская и Филипп Киркоров.

Продолжаю серию уникальных фотографий. Она была опубликована когда-то на странице нашего популярного издания World Podium. Узнали всех? — написал Родин под публикацией, сообщает Teleprogramma.pro.

«Фактор-А» ­— музыкальное телешоу, в рамках которого жюри устраивало публичные прослушивания конкурсантов. Программа выходила в эфир в 2011–2013 годах. В первом сезоне «Фактора-А» шоумен Владимир Зеленский и певица Лолита Милявская были постоянными членами жюри, председателем которого выступала Пугачёва, а Киркоров был ведущим музыкального шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Родин опубликовал фото Киркорова со съёмок клипа на песню «Снег».