Стало известно, почему на юбилей Моисеева не стали проводить вечер Директор Бориса Моисеева Сергей Горох: сейчас не время для мероприятий

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев

Сейчас не самое подходяще время для мероприятий, заявил в интервью NEWS.ru бывший концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох в день рождения артиста. По его словам, вечер памяти Бориса Моисеева в ближайшее время не планируется, 4 марта на Троекуровском кладбище, где захоронен артист, по нему прошла панихида.

Я считаю, что сейчас немного не то время. Нужно всегда помнить и относиться с уважением к артисту, к его памяти, но сейчас неподходящий период для мероприятий. Обязательно дождусь, когда у нас будет все хорошо, когда мы сможем весело, как любил Борис, сделать трибьют-шоу его песен и большую выставку его костюмов. Я бережно храню все, что осталось от Моисеева, от его творческой жизни начиная с 80-х годов, — заявил Горох.

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года, но пока не было проведено ни одного вечера памяти артиста или другого мероприятия. 4 марта Моисееву исполнилось бы 70 лет. По словам концертного директора Сергея Гороха, в этот день на Троекуровсом кладбище, где был захоронен певец, была отслужена панихида, от Аллы Пугачевой, с которой Моисеев дружил и даже считал ее второй матерью, были заказаны и возложены на его могилу цветы.

Ранее концертный директор Бориса Моиссева рассказал, что артист помогал Алле Пугачевой с воспитанием дочери Кристины Орбакайте. По его словам, она доверяла дочь только Моисееву, когда записывала очередной альбом или была на гастролях, артист ездил с маленькой Кристиной на отдых, например, в Сочи или в Дагомыс.