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Дочь Навки в балетном костюме восхитила пользователей Сети осанкой

06:43, 12 сентября 2020 94
Татьяна Навка с дочерью Татьяна Навка с дочерью Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фотографию подросшей дочери в балетном костюме. Шестилетняя Надя занимается музыкой и балетом, показывает впечатляющие результаты на спортивных тренировках, изучает иностранные языки.

Навка не скрывает, что гордится дочерью, которая может быть примером для сверстников. На фото юная балерина в пуантах превосходно держит осанку, чем умиляет мать.

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Тренировки в удовольствие (не всегда, конечно), занятия с улыбкой и танец с душой — такого принципа придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы! — подписала снимок жена пресс-секретаря президента.

Поклонники осыпали девочку сотней восхищённых комментариев. Все признали, что растёт новая звезда. «И умница, и красавица! Вся в мать», — делали по ходу комплименты не только дочери, но и олимпийской чемпионке подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с подписчиками видео после посещения стилиста. Фигуристка сменила образ для нового ледового шоу, в котором станет членом жюри.

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