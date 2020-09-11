Дочь Навки в балетном костюме восхитила пользователей Сети осанкой

https://static.news.ru/photo/21fdb23e-f4aa-11ea-8a12-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка с дочерью Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фотографию подросшей дочери в балетном костюме. Шестилетняя Надя занимается музыкой и балетом, показывает впечатляющие результаты на спортивных тренировках, изучает иностранные языки.

Навка не скрывает, что гордится дочерью, которая может быть примером для сверстников. На фото юная балерина в пуантах превосходно держит осанку, чем умиляет мать.

Тренировки в удовольствие (не всегда, конечно), занятия с улыбкой и танец с душой — такого принципа придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы! — подписала снимок жена пресс-секретаря президента.

Поклонники осыпали девочку сотней восхищённых комментариев. Все признали, что растёт новая звезда. «И умница, и красавица! Вся в мать», — делали по ходу комплименты не только дочери, но и олимпийской чемпионке подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с подписчиками видео после посещения стилиста. Фигуристка сменила образ для нового ледового шоу, в котором станет членом жюри.