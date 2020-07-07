Дмитрий Колдун подхватил коронавирус

https://static.news.ru/photo/08532c74-c07f-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koldunmedia

Белорусский певец Дмитрий Колдун заразился коронавирусом. Его госпитализировали.

Накануне музыкант почувствовал лёгкое недомогание. У него был кашель и температура. Его супруга тоже подхватила инфекцию. Но у неё заболевание протекает бессимптомно. Женщину отправили домой.

Исполнитель будет проходить лечение в одной из больниц Минска. Врачи надеются, что COVID-19 не затронет лёгкие пациента. Представитель пресс-службы звезды Анна Кружель добавила, что все родственники артиста пройдут тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Teleprogramma.pro.

Многие российские и зарубежные звёзды уже переболели новым заболеванием. Например, недавно американская певица Мадонна подтвердила, что действительно перенесла COVID-19. Она отметила, что сейчас уже выздоровела.

Как писал NEWS.ru, певица Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, медики диагностировали у неё тяжёлую форму пневмонии, у неё было поражено 80% лёгких. В какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Самым вероятным диагнозом в разгар пандемии коронавируса был COVID-19, однако представители артистки заявили, что её анализы оказались отрицательными.