Директор МакSим опубликовала первое фото певицы после исчезновения

https://static.news.ru/photo/7f0e8198-bdef-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Директор российской популярной певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова опубликовала первое фото исполнительницы после исчезновения. На снимке девушка стоит на теннисном корте в спортивной форме и с сумкой для ракеток. Рядом находится, судя по всему, тренер. Один из подписчиков спросил менеджера звезды, свежее ли фото загружено на её страницу в социальной сети Instagram, на что получил утвердительный ответ.

9 марта 2020 года певица выписалась из больницы. В лечебное учреждение она попала в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем. Из-за госпитализации артистка отменила ближайшие концерты и ушла в бессрочный отпуск. По предварительным данным, у неё обнаружили проблемы с сосудами.

Временный уход со сцены МакSим также связывали с осложнениями после ДТП. Инцидент произошёл весной 2019 года за пределами РФ по дороге в аэропорт: певица направлялась в Москву на съёмки клипа «Абонент недоступен». Артистка получила множественные повреждения мягких тканей и лёгкое сотрясение и была доставлена в больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая песня исполнительницы Марины Абросимовой, известной как МакSим, появилась в свободном доступе. Это произошло после объявления её менеджера Маргариты Соколовой о том, что певица покидает сцену по состоянию здоровья.