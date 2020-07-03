Директор МакSим опубликовала первое фото певицы после исчезновения

Директор российской популярной певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова
9 марта 2020 года певица выписалась из больницы. В лечебное учреждение она попала в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем. Из-за госпитализации артистка отменила ближайшие концерты и ушла в бессрочный отпуск. По предварительным данным, у неё обнаружили проблемы с сосудами.
Временный уход со сцены МакSим также связывали с осложнениями после ДТП. Инцидент произошёл весной 2019 года за пределами РФ по дороге в аэропорт: певица направлялась в Москву на съёмки клипа «Абонент недоступен». Артистка получила множественные повреждения мягких тканей и лёгкое сотрясение и была доставлена в больницу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новая песня исполнительницы Марины Абросимовой, известной как МакSим, появилась в свободном доступе. Это произошло после объявления её менеджера Маргариты Соколовой о том, что певица покидает сцену по состоянию здоровья.
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