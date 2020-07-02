Бутман рассказал о причинах развода с американской женой

https://static.news.ru/photo/a1ba3a20-bcff-11ea-90c7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Бутман Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Саксофонист и джазмен Игорь Бутман поделился воспоминаниями о своей первой серьёзной любви, которая привела к женитьбе. При этом он рассказал, почему отношения в официальном статусе с американкой по имени Айлин продержались всего три года.

Разоткровенничался музыкант в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

По словам джазмена, с Айлин он познакомился в Советском Союзе, где та изучала русский язык. Девушка время от времени приезжала в СССР на специальные курсы. Пара встречалась с 1980 года, но свадьбе предшествовал длительный букетно-конфетный период. Бутман «почти сразу» предложил ей выйти за него замуж. Однако его избранница посчитала, что они ещё слишком молоды, и не решилась на брак.

Я ради неё был готов даже устроиться на бензоколонку — настолько сильно влюбился, — признался Бутман.

Лишь в 1985 году, когда американка в очередной раз приехала к Советский Союз и когда джазмен «был уже не просто мальчик, который играл на инструменте, а уважаемым музыкантом», повзрослел и похорошел, Айлин ответила согласием.

По воспоминаниям Бутмана, на свадьбе было много гостей. Потом пара уехала в Америку. Родители возлюбленной советского гражданина «прекрасно его приняли». Хорошо отнеслись к коллеге по творческому цеху и все музыканты, с которыми познакомился новоявленный супруг.

В ту пору его молодая жена работала секретарём адвоката.

Романтика разбилась о бытовые реалии. Супруги оказались очень разными — по темпераменту и по привычкам. Начались ссоры. Айлин, как отметил Бутман, была очень интеллигентной девушкой, которая не любила спорить. В итоге из-за нараставших разногласий супруги решили расстаться.

Второй брак джазмена с россиянкой-дизайнером Оксаной длился гораздо дольше — 18 лет. У супружеской четы появились двое детей. Однако в 2014 году отношениям пришёл конец.

Игорь Бутман — народный артист России и один из самых известных саксофонистов страны. С 2012 года он возглавляет Московский джазовый оркестр. При этом он всячески продвигает это направление музыки в стране. Как писал News.ru, он уверен, что авторитет российского джаза растёт во всём мире.