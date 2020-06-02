Боярский ужаснул поклонников исхудалым и измождённым видом

https://static.news.ru/photo/b49d9732-a52a-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Боярский привёл в ужас поклонников измождённым видом. Народный артист РСФСР словно высох за время карантина.

Внешний вид актёра стали обсуждать после того, как он опубликовал ролик с обращением к почитателям его таланта. Боярский попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области, у которых нашли редкую патологию. Детям нужна срочная операция, а для этого необходима большая сумма денег.

Провести операцию должны за рубежом. Одному из мальчиков пять лет, второму — три года. Актёр не смог остаться равнодушным к горю коллеги-музыканта. Тем более, что с каждым днём детям становится всё хуже, а операция поможет им излечиться.

Мальчикам необходима пересадка костного мозга, стоимость которой семье не потянуть. Подобное видеобращение с просьбой помочь сыновьям музыканта уже сняли Анна Семенович и Алексей Воробьёв.

Поклонники Боярского были растроганы его просьбой, но в то же время обратили внимание и на его внешний вид: по мнению многих, 70-летний актёр сильно сдал за время самоизоляции. Фанаты отметили, что от знаменитого мушкетёра остались «кожа да кости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Михаил Боярский сам решил сдать тест на коронавирус, так как он принял участие в проекте «Мы вместе». Несколько организаторов концерта оказались заражёнными COVID-19.