Автор хитов из «Шрека» умер из-за проблем с алкоголем TMZ: скончался 56-летний вокалист группы «Smash Mouth» Стив Харвелл

Фото: MJT/AdMedia/Global Look Press

Стив Харвелл

Основатель группы «Smash Mouth» Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет от печеночной недостаточности, возникшей на фоне злоупотребления алкоголем, пишет TMZ. Автор хитов «All Star» и «I’m a Believer», вошедших в саундтрек фильма «Шрек», скончался в своем доме в городе Бойсе, штат Айдахо, «в окружении семьи и друзей», говорится в сообщении. Незадолго до смерти музыкант находился в хосписе, врачи не смогли спасти его жизнь, отмечает издание.

Стив ушел из группы «Smash Mouth» после проблем с алкоголем, и коллектив продолжал гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом. В последние дни Стив находился в хосписе, и ему оставалось жить всего несколько дней. Он стал жертвой своих проблем со здоровьем, связанных со злоупотреблением алкоголем. Ранее артист похоронил 6-месячного сына, который умер от лейкемии, — сообщает TMZ.

До этого преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, что Харвелл может умереть из-за последней стадии печеночной недостаточности, на которой пересадка донорского органа невозможна.

Он предположил, что операцию решили не проводить из-за ухудшающегося состояния звезды.

Умнов сообщил, что печеночная недостаточность могла развиться у Харвелла из-за злоупотребления алкоголем, наркомании или кардиомиопатии — заболевания миокарда, связанного с механической или электрической дисфункцией.