Айза Анохина извинилась за свои слова о чеченцах в интервью Собчак

https://static.news.ru/photo/9e5b4466-c699-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Блогер и телеведущая Айза Анохина объяснила свои слова о Чечне и чеченском народе в интервью Ксении Собчак. На днях экс-супруга Гуфа стала гостей очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Рассказывая о своём детстве, Анохина вспомнила, как попала под бомбёжку во время Первой чеченской войны.

Позднее Анохина записала видео, в котором принесла извинения за свои слова о чеченцах.

Я хочу принести извинения всем представителям Чеченской Республики. Хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за мои слова. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и моему интервью. Мой отец не является причиной чьей-либо гибели, — сообщила Анохина.

По мнению поклонников, Айза на видео выглядит встревоженной. В Сети предположили, что после интервью ей или её семье поступали угрозы.

Бедная, ты же вся дрожишь, что им от тебя надо, — переживают поклонники.

В беседе с Собчак Айза рассказала, что после начала войны дядя увёз её в деревню к бабушке. Во время одной из бомбёжек она с близкими пряталась в погребе, а её мать вынуждена была приютить русских солдат, у которых выменивала бабушкины драгоценности на муку. После возвращения в Москве девушке пришлось несладко. Айза признаётся, что её «гнобили и обзывали».

В школе я даже попросила учителей не рассказывать о моей национальности. Как только узнавали, что я чеченка, сразу начинали обзывать, — вспоминает Анохина.

Также Айза поделилась информацией о своём отце, который служил в КГБ и работал в Чечне под прикрытием, пытаясь разоблачить Джохара Дудаева. Позднее, принося извинения, блогер подчеркнула, что её отец уже давно не работает в спецслужбах и не является причиной чьей-то гибели.

К моменту написания новости публикация с извинениями Анохиной в Instagram была удалена.

Ранее экс-жена Гуфа раскрыла детали кастинга на роль соведущей Владимира Соловьёва. По её словам, принять участие в пробах её пригласило руководство телеканала «Россия 1». Анохина призналась, что ничего не знала о Соловьёве как о человеке. Она знала его только как ведущего, изредка наблюдая за ним по телевизору. Что касается совместной работы, Айза оценила её положительно. По её словам, это был хороший опыт, писал NEWS.ru.