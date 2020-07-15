Айза Анохина извинилась за свои слова о чеченцах в интервью Собчак

Блогер и телеведущая Айза Анохина объяснила свои слова о Чечне и чеченском народе в интервью Ксении Собчак. На днях экс-супруга Гуфа стала гостей очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Рассказывая о своём детстве, Анохина вспомнила, как попала под бомбёжку во время Первой чеченской войны.
Позднее Анохина записала видео, в котором принесла извинения за свои слова о чеченцах.
Я хочу принести извинения всем представителям Чеченской Республики. Хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за мои слова. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и моему интервью. Мой отец не является причиной чьей-либо гибели, — сообщила Анохина.
По мнению поклонников, Айза на видео выглядит встревоженной. В Сети предположили, что после интервью ей или её семье поступали угрозы.
Бедная, ты же вся дрожишь, что им от тебя надо, — переживают поклонники.
В беседе с Собчак Айза рассказала, что после начала войны дядя увёз её в деревню к бабушке. Во время одной из бомбёжек она с близкими пряталась в погребе, а её мать вынуждена была приютить русских солдат, у которых выменивала бабушкины драгоценности на муку. После возвращения в Москве девушке пришлось несладко. Айза признаётся, что её «гнобили и обзывали».
В школе я даже попросила учителей не рассказывать о моей национальности. Как только узнавали, что я чеченка, сразу начинали обзывать, — вспоминает Анохина.
Также Айза поделилась информацией о своём отце, который служил в КГБ и работал в Чечне под прикрытием, пытаясь разоблачить Джохара Дудаева. Позднее, принося извинения, блогер подчеркнула, что её отец уже давно не работает в спецслужбах и не является причиной чьей-то гибели.
К моменту написания новости публикация с извинениями Анохиной в Instagram была удалена.
Ранее экс-жена Гуфа раскрыла детали кастинга на роль соведущей Владимира Соловьёва. По её словам, принять участие в пробах её пригласило руководство телеканала «Россия 1». Анохина призналась, что ничего не знала о Соловьёве как о человеке. Она знала его только как ведущего, изредка наблюдая за ним по телевизору. Что касается совместной работы, Айза оценила её положительно. По её словам, это был хороший опыт, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен