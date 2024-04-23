Афина Лукиди высказалась о критикующих Россию артистах Актриса Лукиди: критикующие Россию артисты сами ответственны за свои решения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Афина Лукиди

Критикующие Россию артисты сами ответственны за свою жизнь и решения, заявила NEWS.ru актриса Афина Лукиди на премьере фильма «Суворовец». Также она добавила, что каждый решает сам, быть патриотом или нет. По ее мнению, любовь к родине — это очень важно.

Каждый человек принимает решение в своей жизни, и он ответственен за свою жизнь, поэтому я скорее никак к ним не отношусь, я не знаю таких людей, — сказала Лукиди.

Ранее заслуженный артист России Борис Галкин объяснил нелестные высказывания коллеги Вениамина Смехова о России желанием позиционировать себя как смелую и особую личность. Актер предположил, что звезда «Трех мушкетеров» в будущем может кардинально изменить риторику. Он добавил, что давно знаком со Смеховым. По словам Галкина, его коллеге никогда не был присущ «командный дух». По словам артиста, Смехова всегда было нужно «звездить».

Смехов в своих социальных сетях критикует спецоперацию и РФ. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он заявил, что Россия — гостеприимная для страха страна. Кроме того, он отказался от звания народного артиста РФ.

До этого Борис Галкин объяснил, почему эмигрировавшая из страны певица Алла Пугачева назвала россиян «холопами и рабами». По его словам, в Примадонне взыграло высокомерие. Он подчеркнул, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и утратила свою былую популярность. По мнению Галкина, все новости о ней потеряли актуальность.