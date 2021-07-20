11-летний сын Айзы «офигел» от интимных фото матери

Старший сын Гуфа и Айзы Долматовой 11-летний Сэм узнал об интимных фотографиях матери. Бывшая супруга рэпера в шоу Басты «Вопрос ребром» призналась: ребёнок в шоке от того, «какая у него мамка».

Общий ребёнок Гуфа и Айзы также зарегистрирован в социальных сетях, несмотря на юный возраст. Блогер рассказала, что ей приходится обсуждать с мальчиком её действия в Сети. В частности, несколько месяцев назад Айза случайно опубликовала снимок своих гениталий. Интимное фото предназначалось для Олега Майами, с которым звезда тогда была в отношениях. По итогу кадр увидели все подписчики.

Я сама ему сказала: «Сэм, у тебя мама конченая неудачница, ты это знай!» Сын просто очень жёсткий, но он осознанный, умный. Такое ощущение, что я разговариваю с 40-летним мужчиной. Он суперадекватный, но в шоке, что у него такие мама и папа, — рассказала Айза.

Гуф женился на Айзе в 2008 году. В августе 2013 года она ушла от рэпера. В марте 2014 года они официально развелись.

Ранее Айза распустила слух, что они с Гуфом снова вместе. По её словам, их сын Сэм обрадовался воссоединению родителей. При этом ещё в апреле девушка Гуфа Юлия Королёва публиковала их совместные фото. Также и рэпер: поздравлял девушку с днём рождения, писал, как любит, и постил множество совместных кадров.

Спустя несколько дней Гуф отчётливо дал понять подписчикам: никакого воссоединения с Айзой не было. Рэпер начал снова активно публиковать его фото с девушкой, а бывшая жена — плакать в сторис и жаловаться на очередное предательство.