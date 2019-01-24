Американскую певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате. С такими заявлениями выступил сразу ряд исполнителей.
Soulja Boy написал в Twitter, что Гранде «украла слова» из его песни Pretty Boy Swag в своем треке 7 Rings.
«Отдай мне должное. Точка», — написал артист.
Рэпер из Атланты 2 Chainz в Instagram указал на схожесть клипа на эту песню с его собственным видео Door Swanging.
«Пытаюсь понять, должен ли я поступить, как Big Draco (еще один псевдоним Soulja Boy. — Ред.). Напишите мне в комментариях», — заявил рэпер.
Рэп-исполнительница Princess Nokia также обвинила Гранде в плагиате, подчеркнув сходство ее песни Mine с треком 7 Rings.
Кроме того, пользователи Twitter уличили певицу итало-американского происхождения в «присваивании черной культуры» за использование афроамериканского английского языка и автозагара.
Ранее News.ru писал, что и российского композитора Игоря Матвиенко заподозрили в плагиате.