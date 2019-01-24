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Певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате

Ариана Гранде Wiese/face to face/Global Look Press

Ариана Гранде

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Американскую певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате. С такими заявлениями выступил сразу ряд исполнителей.

Soulja Boy написал в Twitter, что Гранде «украла слова» из его песни Pretty Boy Swag в своем треке 7 Rings.

«Отдай мне должное. Точка», — написал артист.

Рэпер из Атланты 2 Chainz в Instagram указал на схожесть клипа на эту песню с его собственным видео Door Swanging.

«Пытаюсь понять, должен ли я поступить, как Big Draco (еще один псевдоним Soulja Boy. — Ред.). Напишите мне в комментариях», — заявил рэпер.

Рэп-исполнительница Princess Nokia также обвинила Гранде в плагиате, подчеркнув сходство ее песни Mine с треком 7 Rings.

Кроме того, пользователи Twitter уличили певицу итало-американского происхождения в «присваивании черной культуры» за использование афроамериканского английского языка и автозагара.

Ранее News.ru писал, что и российского композитора Игоря Матвиенко заподозрили в плагиате.


#ПЕВИЦА #обвинения #плагиат
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