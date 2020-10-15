Учёные в США создали работающий при комнатной температуре сверхпроводник

https://static.news.ru/photo/8505c0b6-0ef3-11eb-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Adam Fenster/University of Rochester

Группа исследователей в американском Университете Рочестера впервые смогли синтезировать сверхпроводник, способный работать при комнатной температуре.

Над созданием сверхпроводника, работающего корректно при положительной температуре среды, учёные ломают голову уже много лет. Как правило, сверхпроводникам необходима крайне низкая температура для того, чтобы свести электрическое сопротивление к нулю, пишет «Коммерсант»

Специалисты под руководством Ранги Диаса синтезировали сверхпроводник на основе комбинации углерода, водорода и серы под огромным давлением. Он показал эффективность при температуре 15 градусов по Цельсию, что является рекордным значением.

Отмечается, что применяемое к сверхпроводнику давление, в 2,6 млн раз превышающее атмосферное, делает разработку нецелесообразной, однако специалисты намерены добиваться того, чтобы соединение работало корректно при менее экстремальных условиях, что позволило бы использовать его в производстве.

Ранее NEWS.ru сообщал что группа бразильских и американских учёных разработала новый высокоэффективный антибиотик на основе яда азиатской осы Vespula lewisii.