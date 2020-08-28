Учёные определили температуру на Земле во время ледникового периода

https://static.news.ru/photo/d93efa0e-ea99-11ea-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ittiz/wikipedia.org

Средняя температура воздуха на Земле во время последнего ледникового периода могла составлять около 9 градусов. К такому выводу пришла международная группа палеоклиматологов.

Необходимые для этого заключения данные специалисты получили, изучив образцы древнего льда и отложения на стенах пещер того исторического периода, передаёт РИА Новости со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Nature.

Последний на данный момент период оледенения начался примерно 2,6 млн лет назад. Исследователи склонны считать, что к тому моменту температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на 3-5 градусов, тогда как в приполярных регионах — на 14.

Несмотря на то, что исследование было посвящено ледниковому периоду, учёные предложили экстраполировать его результаты на современную реальность. По их мнению, это поможет усовершенствовать представления об изменении климата на Земле и выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.

Так, часть прогнозов уже составлена. Исследователи вычислили, что если в атмосфере Земли содержание углекислого газа удвоится, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса. Дальше уже вступает в силу моделирование вариантов последствий от таяния ледников и повышения уровня мирового океана.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные смогли определить темпы глобального потепления. По их данным, с 1994 года на Земле из-за него растаяло 28 трлн тонн льда. Уже к концу текущего столетия уровень воды в морях поднимется на один метр.