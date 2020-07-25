Учёные обнаружили в водорослях блокирующее коронавирус вещество

https://static.news.ru/photo/14a07ec6-ce0f-11ea-a720-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Международная группа учёных выяснила, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать COVID-19 эффективнее, чем препарат «Ремдесивир».

Объектом научной работы исследователей стали органические вещества, извлечённые из морских водорослей — три варианта гепарина и два вида фукоиданов. Лабораторные испытания проводились in vitro.

Выяснилось, что противовирусная активность гепарина выше, чем у многих специальных противовирусных препаратов, включая «Ремдесевир», который сейчас активно используется в США для лечения коронавируса.

Получив результаты, учёные обратили внимание на данные ретроспективного клинического исследования, согласно которым, предположительно, введение антикоагулянтов, таких как гепарин, может дать лучшие результаты для пациентов, госпитализированных с COVID-19, включая резкое снижение смертности интубированных пациентов.

Неизвестно, является ли это результатом антикоагулянтной терапии гепарином или в какой-то степени является результатом его активности против SARS-CoV-2, — подчеркнули специалисты.

Они отметили, что вдыхание гепарина (например, в спрее), обладает дополнительными преимуществами, такими как уменьшение легочной коагулопатии и воспаления без системного кровотечения. В связи с этим, исследователи полагают, что назальный спрей с гепарином или фукоиданами мог бы использоваться для лечения коронавируса на ранних стадиях и даже для его профилактики.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Discovery.

Как писал NEWS.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты действительно скупили 90% всего мирового запаса лекарства «Ремдесивир», которое используется для лечения коронавируса.