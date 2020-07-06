Учёные нашли пять мутаций, которые повышают вероятность гибели от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c1b1fb4-bfb0-11ea-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Британские учёные открыли четыре новых фактора риска для больных COVID-19, которые связаны с генами пациентов. Они связаны с мутациями.

Исследование провели специалисты под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям. В своей работе они опирались на данные, которые медицинские службы Великобритании собирали в рамках проекта UK BioBank. Результаты их аналитики опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv (статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов).

Чтобы найти генетические различия между погибшими и выздоровевшими участниками исследования, биологи сопоставляли наборы мелких мутаций в их ДНК. В общей сложности они выделили пять вариаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые сильно влияли на вероятность смерти от коронавирусной инфекции.

Появление изменений в этих генах, как отмечают исследователи, повышало шансы умереть от COVID-19 примерно от 5 до 13 раз. Исследователи предполагают, что это обусловлено тем, что все эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме.

Исследователи подчёркивают, что обнаруженные мутации являются редкостью для жителей Британии и всей Европы. Они присутствуют в геномах лишь 0,1–0,6% обитателей субконтинента. С другой стороны, одна из вариаций гена ALOXE3 оказалась характерна для примерно 7% выходцев из Африки.

В проекте UK Biobank участвуют более 400 тысяч британцев, которые согласились пожертвовать свою ДНК для анализа и пройти всесторонний медосмотр.

Ранее британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19. Речь идёт об участке ДНК на 19 хромосоме человека — так называемый регион IFNL. Он определяет работу генов иммунной системы: IFNL3 и IFNL4, от которых зависит белок ACE2, покрывающие так называемые пневмоциты (один из типов клеток альвеол). Известно, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 проникает в клетки, используя молекулы белка ACE2. Уровень активности этого белка меняется после развития инфекции.

Некоторые «опечатки» в ДНК приводят к тому, что ген IFNL4 полностью отключается и не участвует в борьбе с инфекцией. Интересно, что различия активности ACE2, связанные с мутациями в участке IFNL, наиболее ярко проявляются среди молодых людей и почти не влияют на концентрацию этого белка в клетках пожилых больных.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 11,4 млн человек по всему миру, более 534 тысяч умерли. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире — выявлено 687 862 инфицированных. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Также в первой десятке стран Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек, писал NEWS.ru.